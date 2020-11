"Zona rossa ingiusta per Avellino. Pronti con i tamponi" Il sindaco Festa interviene sul lockdown in Campania

“Siamo stati maltrattati, è una classificazione ingiusta per l'Irpinia. Pagheremo un prezzo molto elevato ingiustamente. Ancora una volta siamo chiamati a fare un sacrificio nonostante ci siamo comportati in maniera egregia”.Gianluca Festa, su facebook, commenta così la zona rossa in Campania,

Eppure non sono mancati nelle ultime ore assembramenti ai Cappuccini. “Siamo intervenuti subito con Municipale e Questura e i ragazzi sono immediatamente scomparsi. Ma c'è da dire che è da irresponsabili annunciare dalla sera alla mattina la chiusura totale. Tra la gente scoppia la psicosi, oggi c'era un traffico da 24 dicembre per la corsa agli ultimi acquisti".

Poi un passaggio sui tamponi rapidi e l’inizio dello screening a Campo Genova, “Da ieri abbiamo i tamponi rapidi, acquistati con fondi comunali e li somministreremo a Campo Genova. Non appena sarà rilevato un positivo, sarà immediatamente sottoposto a tampone molecolare effettuato da laboratori privati accreditati, senza pesare sull’Asl. Cominceremo con i dipendenti pubblici, vigili urbani, e commercianti che restano aperti".