Moscati, il vescovo in ospedale prega per i malati Domani in onore di San Giuseppe Moscati

Una messa in ospedale in occasione della festa liturgica di San Giuseppe Moscati. Sarà il Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, domani, lunedì 16 novembre, alle ore 17, a presiedere la celebrazione eucaristica nella cappella della Città ospedaliera. Nonostante l’emergenza Coronavirus, il Vescovo ha voluto partecipare in prima persona all’evento in onore del medico santo, per dare un segnale di speranza e dedicare un momento di riflessione e di preghiera ai malati e al personale sanitario. Per motivi di sicurezza e per le restrizioni imposte, alla celebrazione eucaristica nella cappella dell’Azienda “Moscati” potrà partecipare un numero limitato di persone. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Avellino.