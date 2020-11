Covid: ancora un decesso al Frangipane Non ce l'ha fatta un'anziana di Lioni

E' una 82enne di Lioni, l'ultima vittima di Covid-19 all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. L'anziana era ricoverata in terapia intensiva. Una media di un morto quasi al giorno e non tutti di età avanzata. Attualmente nella struttura sanitaria di via Maddalena risultano ricoverati: 4 pazienti (su 7 posti letto) in terapia intensiva, 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid, 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. E da stamane si sono ripresentate le code davanti al pronto soccorso. Ambulanze in attesa, provenienti da varie località con presunti sospetti pazienti Covid.