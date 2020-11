Il Comune parte con i tamponi: subito i Vigili urbani Una quarantina i test effettuati. Nei prossimi giorni altre categorie a rischio

Dopo qualche ritardo, a Campo Genova sono partiti oggi i tamponi rapidi dell'Amministrazione Comunale. Nel pomeriggio i primi test, circa una quarantina, sui vigili urbani. Messe da parte le polemiche è iniziata la collaborazione con l'Ordine dei Medici per lo screening di massa sul territorio comunale.

Per non intralciare il lavoro dell’Asl, il Comune procederà ad effettuare i tamponi quando l’azienda sanitaria non sarà impegnata a Campo Genova. Sul posto oggi pomeriggio anche il sindaco Festa accompagnato dall'assessore Giuseppe Giacobbe.

E c'erano anche i medici che siedono nei banchi del consiglio comunale, senza distinzione tra maggioranza e opposizione: Franco Russo, Nino Montanile, Elia De Simone e Luigi Preziosi "perchè - dicono - in questa emergenza sanitaria non esistono differenze ma solo solidarietà".

Nei prossimi giorni si sottoporranno al test, gratuito, anche altre categorie maggiormente a rischio a cominciare dai commercianti. Sarà comunque necessaria un’impegnativa da parte del proprio medico curante per sostenere il test.