Scuola, tamponi per personale e alunni in Irpinia: ecco dove Il vademecum con il numero verde grazie al quale prenotare i tamponi

A seguito dell’Ordinanza regionale n. 90 del 15 novembre, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha predisposto un servizio di prenotazione di tamponi antigenici per l’effettuazione di screening su base volontaria, al personale docente e non docente della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e delle prime classi della scuola primaria, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi.

Per poter prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero verde 800 814 818, attivo a partire da oggi 17 novembre 2020 dalle ore 07:30 alle 19:30, per l’intera durata dello screening.

Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi di cellulare ed e-mail), oltre all’istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L’operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data, l’orario e il luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero di prenotazione da comunicare agli addetti dell’Asl di Avellino.

Il cittadino dovrà recarsi presso la postazione indicata, munito di tessera sanitaria, e nel caso di minori di tessera sanitaria del minore e del genitore/tutore che lo accompagna. A seguito dell’istituzione della Zona rossa e del conseguente blocco degli spostamenti, il cittadino che dovrà recarsi presso la postazione Drive-in, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, esibirà, oltre all’autocertificazione prevista, la convocazione ricevuta.