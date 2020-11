Covid, altre quattro vittime al Moscati Sono 56 i morti dal primo ottobre alla città Ospedaliera

Sono deceduti presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino quattro pazienti Covid positivi. Nella serata di ieri è deceduta una 86enne di Volturara Irpina, ricoverata in gravi condizioni dal 6 novembre scorso nell’Unità operativa di Malattie Infettive. Questa mattina sono deceduti una 89enne di Lauro, ricoverata dal 10 novembre nell’Unità operativa Covid di Medicina Interna, un uomo di 81 anni di Roccabascerana, ricoverato dal 12 novembre in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e una donna di 65 anni di Avella, ricoverata al Covid Hospital dall’8 novembre e dall’11 intubata e trasferita in terapia intensiva. Nell’Azienda Ospedaliera Moscati risultano al momento ricoverati 113 pazienti Covid positivi, 7 dei quali in terapia intensiva. Dal primo settembre a oggi sono stati dimessi a domicilio o trasferiti in altri Istituti 180 pazienti. 56 i pazienti Covid positivi deceduti dal primo ottobre a oggi.