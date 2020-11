Covid, il Martedì nero del Moscati: 5 morti Gli ultimi a perdere la vita una donna di Nola e un 68enne di Grottaminarda

Nel pomeriggio altre due vittime all'Azienda Ospedaliera Moscati. Sono deceduti al Covid Hospital una 78enne di Nola e un 68enne di Grottaminarda. La donna era arrivata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 7 novembre ed era stata ricoverata in terapia subintensiva. L’uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era stato trasportato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 2 novembre. Ricoverato al Covid Hospital, il 6 novembre era stato trasferito nel plesso di Solofra. In precedenza erano spirati un 89enne di Lauro, un 81enne di Roccabascerana e una 65enne di Avella. In totale dal primo ottobre ad oggi sono 58 i decessi legati al Covid in Irpinia.