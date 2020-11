Vigili del Fuoco Avellino, è Bellizzi il nuovo comandante Cambio al vertice del Comando di Avellino

"In data odierna il Dipartimento dei Vigili del Fuoco comunica che con decorrenza 14 dicembre 2020 e per un triennio, è attribuito al Primo Dirigente l’ingegnere Mario Bellizzi l'incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino. All'ingegnere Mario Bellizzi vanno i migliori auguri di tutto il Comando Irpino". Con un post pubblicato sulla pagina social dei caschi rossi irpini l'annuncio del cambio al vertice del Comando di via Zigarelli. Bellizzi subentra all'ingegnere Luca Ponticelli, che era stato nominato primo dirigente di Avellino ad aprile 2019. Mario Bellizzi avellinese doc, in trenta anni di servizio ha seguito le principali emergenze del territorio irpino e nazionale come i terremoti di L’Aquila, Amatrice e dell’Emilia Romagna, ma è stato in prima fila anche nelle alluvioni di Sarno e Quindici Cervinara e in ogni emergenza del territorio. Esperto in sismologia Bellizzi è il primo funzionario irpino a diventare comandante, e il primo comandante irpino al comando dei Vigili del Fuoco di Avellino. Attualmente ricopre l’incarico di dirigente di Supporto del comando di Napoli.