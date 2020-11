Covid, nuovo focolaio nel Vallo Lauro. 17 a Montoro e 3 morti 138 i casi di oggi. 17 a Montoro, 10 a Quindici, 9 a Lauro, 3 a Pago e 3 Domicella

L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.500 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid 138 persone:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 4, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Atripalda;

- 1, residente nel comune di Avella;

- 12, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

- 1, residente nel comune di Castel Baronia;

- 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 3, residenti nel comune di Domicella;

- 3, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 7, residenti nel comune di Gesualdo;

- 4, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Lapio;

- 9, residenti nel comune di Lauro;

- 3, residenti nel comune di Lioni;

- 2, residenti nel comune di Manocalzati;

- 3, residenti nel comune di Marzano di Nola;

- 1, residente nel comune di Melito Irpino;

- 8, residenti nel comune di Mercogliano;

- 4, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montella;

- 2, residenti nel comune di Montemiletto;

- 17, residenti nel comune di Montoro;

- 2, residenti nel comune di Moschiano;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 5, residenti nel comune di Pago Vallo Lauro;

- 1, residente nel comune di Prata PU;

- 1, residente nel comune di Pratola Serra;

- 10, residenti nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 2, residenti nel comune di San Michele di Serino;

- 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 1, residente nel comune di Savignano Irpino;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 2, residenti nel comune di Sirignano;

- 6, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

- 2, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Taurano;

- 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle;

- 1, residente nel comune di Trevico;

- 1, residente nel comune di Venticano;

- 1, residente nel comune di Villamaina;

- 2, residenti nel comune di Volturara Irpina. L'azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Intanto nella giornata di oggi è deceduta una 66enne di Melito Irpino ricoverata in Terapia Intensiva. Questa mattina è deceduta una 84enne di Ariano Irpino, ricoverata in Medicina Covid. È deceduta al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 82enne residente ad Atripalda. La donna, positiva al nuovo Coronavirus, era stata trasportata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 12 novembre ed era stata ricoverata in terapia subintensiva.