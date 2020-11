Scuole, si riparte. Sindaci divisi: Dad fino a Natale In molti comuni irpini i sindaci decidono di far restare chiusi gli istituti

Scuole aperte da martedì per gli alunni di asili e prime elementari in Campania, ma il rischio è che le aule restino vuote. In Irpinia fioccano le ordinanze dei sindaci che impongono la chiusura delle scuole, per le quali era previsto il primo stap di ripartenza della didattica in presenza. Si tratta delle classi prime elementari e asili. Una prima fase, per la quale la Regione Campania ha voluto anche preventivi screening sanitari, con tamponi su bimbi, familiari e personale per accertare ogni rischio di contagio da Covid.

Ma anche in Irpinia sono molti i genitori che sembrano orientati per il prosieguo della didattica a distanza. Dal capoluogo all’Alta Irpinia, dall’hinterland al Mandamento il coro dei genitori è unanime: troppo rischioso aprire le scuole anche per i più piccoli, meglio rinviare il tutto a tempi più sicuri.

In molti comuni, i genitori dei bambini che dovrebbero tornare in classe martedì prossimo hanno aderito alla campagna anti-apertura sintetizzata nell’hashtag #24novembrescuolechiuseincampania. E ci sono le decisioni ad horas dei sindaci come quello di Solofra, Michele Vignola, che con ordinanza ha disposto la «chiusura di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, nonché la sospensione delle attività didattiche in presenza, fino alla data del 3 dicembre», A Montoro, Girolamo Giaquinto prende tempo, vuole accertarsi di quali saranno i dati dello screening su bimbi e personale della scuola e per il fine settimana deciderà. Proprio il comune di Montoro è uno dei maggiormente attenzionati, visto l’alto numero di contagi accertati.

Anche il primo cittadino di Sant’Angelo a Scala, Carmine De Fazio, sembra orientato a far restare le classi chiuse come i sindaci di Altavilla Irpina, Pietrastornina e Grottolella.

Nel mandamento la situazione resta di allerta vista l’impennata di contagi che non si arresta. I primi cittadini di Baiano, Avella, Mugnano Sperone e Siringano hanno sollecitato le famiglie di bimbi ad eseguire lo screening. Molti i comuni della Baronia in cui i primi cittadini non riapriranno le scuole.

Ad Aiello del Sabato, il vicesindaco Sebastiano Gaeta annuncia che oggi si deciderà sul possibile protrarsi della Dad anche per asili e prime elementari fino a Natale. Scuole chiuse anche a Chiusano San Domenico.