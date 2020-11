Covid, due vittime al Moscati. Un positivo al drive-in scuola Oggi morti due anziani del nolano

Altre due vittime Covid al Moscati di Avellino. In serata è deceduta al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera una 83enne di Nola. La donna, positiva al nuovo Coronavirus, era ricoverata in terapia subintensiva dal 9 novembre scorso. In tarda mattinata era toccato a un 78enne di Carbonara di Nola ricoverato in terapia subintensiva dal 12 novembre scorso. Intanto, dei 786 tamponi antigenici effettuati nella giornata di ieri al drive-in dell'Asl di Campo Genova, è stata riscontrata una sola positività, la persona è stata immediatamente sottoposta a tampone molecolare.