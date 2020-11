Covid Irpinia, i decessi non rallentano: altre due vittime Si tratta di un 66enne di una 85enne

È deceduto ieri sera, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 66enne di Marzano di Nola. L’uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 7 novembre ed era stato ricoverato in terapia subintensiva. Il 16 novembre le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito nell’area rossa (terapia intensiva) del Covid Hospital. Nella terapia intensiva del Covid Hospital risultano al momento ricoverati 8 pazienti.

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 6 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid; 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Nella giornata di ieri è deceduta una 85enne di Caposele, ricoverata in Area Covid.