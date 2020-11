Laurina, tra le donne più longeve in Italia compie 110 anni Traguardo storico in Irpinia a Sturno alla vigilia del quarantennale del terremoto dell'80

Lucidissima e in buone condizioni di salute. Lucia Laura Sangenito, per tutti Laurina stupisce anche quest'anno tutti e alla vigilia dell'anniversario del terremoto dell'80 che ancora oggi ricorda nella sua mente, taglia il traguardo dei suoi 110 anni. Una festa in tono minore a causa del Covid-19 ma con la stessa gioia e clima di festa nella sua abitazione di via operai a Sturno.

Eccola, dolcissima come sempre, in questo video https://youtu.be/fsEeaNeF7UY girato nella sua abitazione un anno fa.

Vedova da dieci anni, suo marito morì poco prima dei suoi 100 anni, due figli Maria e Michele, due nipoti e tre nipoti, nonna Laurina è accudita amorevolmente da sua figlia Maria.

"Se Dio ha deciso di preservarla insieme a me, evidentemente un motivo c'è. E lo ringrazio anche per il modo in cui mia mamma porta avanti la sua longevità. In buona salute e soprattutto lucida nella mente. Ricorda tutto ed è per me una fonte inesauribile di insegnamenti ogni giorno."

L'intera comunità di sturno augura buon compleanno alla festeggiata, madre di tutte le regine in Campania.