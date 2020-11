Autismo, dal 1° dicembre partono le terapie domiciliari L'annuncio dell'Asl

L’Asl comunica che dal 1° dicembre parte il Percorso Autismo, deliberato lo scorso anno dall’Asl di Avellino, a seguito della firma del contratto, avvenuto questa mattina, tra il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatarie e l’Asl di Avellino.

Il Percorso Autismo prevede, a favore dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, interventi domiciliari a semi-residenziali. Gli interventi domiciliari partiranno dal primo dicembre e interesseranno 166 soggetti, differenziati per fascia d’età, che riceveranno prestazioni secondo le linee guida nazionali e internazionali.

I trattamenti semi-residenziali, invece, partiranno l’11 gennaio presso il Centro per l’Autismo di Sant’Angelo dei Lombardi.

“Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di avere un Centro per l’Autismo per la provincia di Avellino – afferma il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante -, si tratta di un risultato fondamentale per l’Azienda ma anche un punto di partenza per offrire un’assistenza sempre più rispondente ai bisogni dei pazienti affetti da disturbo dello spettro autistico”.