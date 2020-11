Avellino, le scuole restano chiuse. In arrivo l'ordinanza Il sindaco Festa decide di aspettare ancora qualche giorno per riaprire asili e prime elementari

Scuola, ad Avellino restano chiusi asili e prime elementari, nonostante l'ordinanza regionale abbia confermato per domani, 25 novembre, la parziale ripartenza della didattica in presenza. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa dopo un approfondito confronto, ha deciso di aspettare ancora qualche giorno, ed è in arrivo l'ordinanza ad hoc per il comune capoluogo, che lascia chiusi in cancelli fino a sabato.Poi si deciderà se si tornerà in aula lunedì 30 novembre. Via libera della regione, ma i sindaci frenano in ordine sparso sul territorio irpino. Ed è così che domani in provincia di Avellino, fatta eccezione per pochissimi casi, non si tornerà a fare lezione in presenza.

La maggior parte dei comuni irpini rinvia a dicembre, la maggior parte addirittura dalla seconda settimana. Fa eccezione Contrada. Il primo cittadino Pasquale De Santis consentirà da domani così come previsto da palazzo Santa Lucia il rientro a scuola per i circa 60 alunni tra materna e prima elementare.