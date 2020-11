Covid Irpinia, un decesso. Guarito il sindaco di Monteforte Costantino Giordano esce dalla malattia dopo più di venti giorni

Il Covid in Irpnia continua a fare vittime. Sono sei le persone decedute tra ieri e oggi. Basso invece il numero dei contagiati che ieri erano 61 anche se anche il numero dei tamponi è diminuito. Presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino risultato attualmente ricoverati 84 pazienti positivi al nuovo Coronavirus: 10 in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 16 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 13 in Malattie Infettive e 10 nel plesso ospedaliero Landolfi di Solofra.

Dal 1º settembre a oggi sono deceduti presso l’Azienda Moscati 77 pazienti Covid positivi, 63 dei quali residenti nella provincia di Avellino.

Aumentano anche i guariti, tra questi il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano uscito dalla malattia dopo più di 30 giorni.

Intanto si guarda avanti e verso la riapertura delle scuole. Il sindaco Festa ha firmato un’ordinanza per la chiusura dei plessi fino alla settimana prossima. Ma il suo intento è quello di riaprire quanto prima avviando anche un nuovo screening sul territorio per il personale scolastico e famiglie.

L’iniziativa, che mira ad incrementare il numero giornaliero di tamponi rapidi che l’amministrazione, d’intesa con l’Ordine dei medici ha avviato ormai da 10 giorni, nasce anche e soprattutto dalla constatazione, numeri alla mano, che le previsioni iniziali si stanno realizzando decisamente a ribasso. La locandina messa nero su bianco ieri dal Comune reca la firma del sindaco, Gianluca Festa.