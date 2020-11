Scuole, Festa chiude tutto. "Asili aperti? scelta senza senso" Il sindaco di Avellino: scelta cervellotica del Governatore di lasciare aperti solo asili e prime

Scuole in Campania, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, chiuede tutto anche asili e prime elementari. Ordinanza unitaria per il comune capoluogo, quella emanata da Festa, dopo una attenta verifica e confronto con dirigenti e sindacati. Lo ha detto ieri sera Festa, nel corso della diretta social, "Il governatore De Luca ha deciso che le scuole resteranno aperte solo fino alla prima elementare. Una scelta che io non condivido perché, se c’è un problema sicurezza e di salute pubblica, allora, devono essere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. È una scelta cervellotica che, secondo me, non ha alcun senso". Il primo cittadino spiega: non metto a rischio i bimbi per questo restano chiusi anche asili e prime elementari fino al sette dicembre - precisa Festa -".

"Io ho scelto di chiudere la scuola dell’infanzia e anche la prima elementare. Evidentemente la Regione Campania è in possesso di dati che ci consegnano una situazione sanitaria delicata; però io non li conosco. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al 7 dicembre".