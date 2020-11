Covid, in Irpinia 6500 casi. Avellino verso i mille contagi Nel capoluogo il maggior numero di infezioni da coronavirus

Covid, un terzo degli infetti accertati nelle ultime ore risiede nel capoluogo irpino, dove i contagi continuano a raffica. Sempre nelle ultime 24 ore si contano anche altri due morti al “Frangipane” di Ariano Irpino. Sono deceduti un 82enne di Zungoli e un 69enne di Gesualdo.

Ma la nuova notizia riguarda i guariti che aumentano in provincia. Il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, scrive su Face- book: «L’Asl mi ha comunicato che il tampone processato per un nostro concittadino e per il proprio nucleo familiare, padre, madre e fratello, risultato positivo nelle settimane scorse, ha finalmente dato esito negativo al Covid-19. Finisce l’incubo Covid per un’altra famiglia contradese alla quale vanno gli auguri di ogni bene. Scende a quattordici il numero dei positivi nel nostro Comune. Insieme affronteremo questa dura prova e insieme ne usciremo».

Anche la fascia tricolore di Solofra, Michele Vignola, annuncia la guarigione di quattro persone residenti. Sono 47 in totale a Solofra coloro che hanno sconfitto il Coronavirus.

I casi totali in Irpinia dallo scorso mese di luglio sono 6.505, compresi guariti e morti. Avellino raggiunge quota 923, Montoro è a 377, mentre Avella ne registra 313.