Ok alla variazione di bilancio. Si dimette Picariello L'esponente 5 Stelle lascia la carica di vicepresidente del Consiglio

Ritornano i consigli comunali in presenza, almeno in parte, e riecco scoppiare le polemiche ad Avellino. Stavolta il casus belli era rappresentato dalla convocazione d'urgenza dell'assise di oggi in modalità mista, metà in presenza e metà da remoto, per approvare una variazione di bilancio, convocazione che - accusa la minoranza - "non è stata minimamente concordata nella capigruppo".

"E' stata cambiata arbitrariamente la data senza consultarci" - tuona Ferdinando Picariello - che, anche a nome dei colleghi di minoranza che hanno disertato l'aula ha presentato una pregiudiziale sulla legittima convocazione della seduta seguita da un esposto al Prefetto con la richiesta di ripristinare le regole democratiche.

La pregiudiziale della minoranza è stata respinta con 21 voti, compresi quelli di Carmine Montanile e Monica Spiezia. La capogruppo della Lega, ha duramente criticato i colleghi dell’opposizione: "Non ero a conoscenza dell’atto che ci apprestiamo a votare, al quale mi opporrò".

Una volta respinta la pregiudiziale Picariello ha rassegnato le sue dimissioni da vicepresidente del consiglio comunale. La mancata approvazione della variazione di bilancio in questione avrebbe potuto esporre l'ente a un considerevole danno erariale.