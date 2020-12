Carmine Malzoni dato per morto. E' una fake news Da ore circola la falsa notizia. La smentita rasserena migliaia di persone

Una fake news che è diventata virale ad Avellino in poche ore, scatenando il dispiacere di tanti. Il professore Carmine Malzoni dato per morto, la notizia che ha raggelato una provincia intera. Ma, per fortuna, si tratta di una notizia falsa. Quello che si è scatenato da ieri sera è stato un increscioso tam tam sui social rivelatosi, per fortuna, inutile e fasullo.

Ci sono stati prima i messaggi dilagati in privato, di social in social, poi la pubblicazione anche di qualche post su facebook, con cui si porgevano le condoglianze alla famiglia del noto medico irpino. Per fortuna si tratta di una notizia assolutamente falsa. Il professore Carmine Malzoni è sempre tenace e combattivo e, una volta saputo cosa stesse accadendo sui social, ha sorriso bonariamente della cosa facendo, forse, i dovuti scongiuri del caso.