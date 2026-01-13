Avellino: Palumbo sempre più decisivo, ma tante rotazioni a centrocampo

Più come jolly che certo di una maglia da titolare, ma l'italo-norvegese spicca da settimane

Avellino.  

L'invito a non accontentarsi: fiducia nel cammino per la quota 25 al giro di boa, ma la proprietà, la dirigenza e lo staff tecnico hanno indicato una nuova strada alla squadra. Alzare l'asticella per evitare rischi nel percorso: l'Avellino punta a ripetersi al “Partenio-Lombardi” contro la Carrarese dopo la vittoria nel primo dei due match casalinghi consecutivi contro la Sampdoria. Palumbo risulta sempre più leader nel motore offensivo biancoverde e nelle soluzioni di Biancolino per quanto nel pre-gara sia spesso un jolly più che una pedina certa di una maglia da titolare. Con Palmiero unico vero regista, nei ruoli di mezzala c'è rotazione completa tra PalumboSounas, Besaggio e Kumi, fermo per infortunio da Catanzaro-Avellino. Con Gyabuaa rientrante all'Atalanta e con Armellino impiegato nel finale di Avellino-Samp, la dirigenza irpina punta a inserire un mediano vero e proprio e in cima alla lista resta Coli Saco del Napoli, dalla scorsa estate in prestito all'Yverdon, ma pronto al ritorno in Italia. Per la difesa ci sono sempre i profili di Alessandro Pio Riccio della Sampdoria, per il quale l'Avellino ha preso tempo in virtù dello stop per infortunio, e Pedro Felipe della Juventus.

