Frana a Contrada, per un mese strada chiusa completamente La prima decisione del summit in Prefettura ad Avellino

"Abbiamo portato al tavolo, come provincia e come tecnici della Provincia, il fatto che già esiste un'azienda, una ditta, che sta lavorando e pulendo l'area interessata dallo smottamento.

Domani mattina faremo ulteriori indagini e sondaggi, poiché c'è un ruscellamento e dell'acqua sotto la sede stradale, che ha causato l'erosione e scavato il terreno. Dobbiamo quindi decidere il tipo di intervento”. Così Rino Buonopane, presidente della Provincia di Avellino che ha preso parte dal tavolo in Prefettura convocato dal prefetto Rossana Riflesso in seguito alla frana che ha isolato i comuni di Forino e Contrada.

“Un intervento che, comunque, pensiamo di completare assolutamente entro un mese al massimo.

Ora si sta discutendo di percorsi alternativi – ha sottolineato Buonopane - C'è un'ipotesi, la Provincia si è resa disponibile a sistemare il tappetino di asfalto nei tratti in cui dovesse essere necessario. Quindi, il senso unico alternato non sarà ripristinato, sarà un intervento complessivo: la sicurezza non può essere garantita senza un intervento completo. La strada sarà quindi completamente chiusa.

I percorsi alternativi sono quelli indicati nell'ordinanza. Alcune strade, che sono comunali e attraversano anche i comuni di Aiello e Avellino, saranno sistemate, sempre tenendo conto della viabilità, che necessita di presidi e controlli, perché non è nelle migliori condizioni".