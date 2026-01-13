Piovono pietre da un edificio di poste italiane: arrivano i vigili del fuoco

Dopo il recente crollo di un vecchio rudere abbandonato in Parzanese ad Ariano Irpino, avvenuto solo pochi giorni fa, ancora un intervento dei vigili del fuoco a poca distanza dal primo.
Pietre in caduta libera da un vecchio edificio di proprietà di poste italiane, accanto agli uffici del servizio recapito.
Una strada continuamente trafficata da pedoni e portalettere che da qui raggiungono le varie destinazioni. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze a persone di alcun tipo.
Su posto i vigili del fuoco di Grottaminarda che a sua volta hanno chiesto l'intervento di una seconda squadra, munita di autogru giunta da Avellino. I caschi rossi hanno rimosso le varie situazioni di pericolo, mettendo in sicurezza la parte alta dello stabile al fine di scongiurare nuovi crolli. Presente durante le operaioni una pattuglia della polizia municipale.