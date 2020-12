Caos consiglio, la minoranza si dimette dalle commissioni Cipriano: "Esautorato il nostro ruolo, andremo dal Prefetto"

Ad Avellino insorge l'opposizione consiliare. I consiglieri di minoranza si dimettono dalle commissioni ed è caos. Dopo che Ferdinando Picariello aveva lasciato la vicepresidenza dell'assise appena due giorni fa, arriva ora un altro gesto politico forte che testimonia le tensioni crescenti nel civico consesso. “Porteremo la questione all'attenzione del Prefetto Spena– spiega il capo dell'opposizione Luca Cipriano – perchè ripristini le regole democratiche. Questa di oggi è la pagina più buia della nostra vita amministrativa. La comunità pretende risposte dal primo cittadino. E lui ogni volta risponde con le solite stupidaggini: rosiconi, enjoy, ora basta. Vogliamo risposte innazitutto sul mercato perchè i risultati dell'Arpac sui materiali inquinanti a Campo Genova e il maxi risarcimento che arriverà a breve sulla testa del sindaco sono bombe a orologeria. Per non palare del silenzio assordante sulla Dogana. Noi continueremo a vigilare con altri strumenti perchè è inaccettabile come venga esautorato il ruolo delle minoranze".