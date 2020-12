Inaugurato il nuovo Mercatone: inizia l'era Vivendi Dopo quasi trent'anni prove di rinascita dell'ex gigante malato

Dopo quasi 30 anni rinasce il Mercatone. Da luogo di morte e degrado a cuore pulsante di Avellino. Almeno questa è l'intenzione del gruppo Vivendi che ha realizzato il project financing per la riqualificazione e dell'amministrazione comunale.

Per ora apre il supermercato, è attivo solo un piano del parcheggio da 450 posti. La struttura è ancora un cantiere in via di completamento. Per gli uffici comunali, l’asilo nido, il centro di riabilitazione e altri negozi bisognerà aspettare presumibilmente fine gennaio ma intanto arriva un segnale di rinascita da cogliere con speranza.

“Oggi è una bella giornata per la città – dichiara il sindaco Festa che ha presenziato all'inaugurazione - Finalmente rivive questo gigante malato che ha rappresentato anche, per certi versi, un po’ la fase fallimentare della Prima Repubblica. Quest’amministrazione si è posta tra gli obiettivi quello di superare quel periodo, di dare slancio al Comune Capoluogo. Avevo annunciato tre interventi per la fine dell’anno: l’apertura del Mercatone, quella di Piazza Castello e il completamento dei lavori del Tunnel. Oggi la prima inaugurazione, nelle prossime settimane la Piazza e poi il Tunnel".

"Ci sarà anche un grande parcheggio che è un intervento molto importante visto che la città lamenta da tempo la mancanza di parcheggi. Oltre agli uffici di cui si occuperà il Comune ma che non per forza saranno comunali ci sarà anche un asilo nido. Finalmente riprende vita anche questa parte della città che era stata abbandonata. E’ un’opera simbolica che rappresenta un bel segnale per la città”.