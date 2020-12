Ariano: si torna a circolare a doppio senso sul viadotto Manna Via il semaforo, da oggi il transito avverrà in entrambi i sensi di marcia,

E’ stato riaperto al transito, in entrambi i sensi di marcia, il viadotto Manna ad Ariano Irpino, situato lungo la strada statale 90 delle Puglie in provincia di Avellino.

La circolazione, prima di oggi, era regolata da senso unico alternato, mediante un semaforo in attesa del completamento dell’intervento strutturale del valore di circa 900 mila euro eseguito sull’opera.

Le prove di carico svoltesi lo scorso 17 novembre hanno infatti dato esito positivo ed una volta espletate tutte le attività amministrative ad esse connesse è stato possibile ripristinare la piena fruibilità del viadotto.

Successivamente, anche in considerazione delle più miti temperature, verrà effettuato un intervento di rifacimento della pavimentazione. Come già reso noto da Anas, inoltre, sono in corso le procedure per la progettazione dell’intervento definitivo di rafforzamento del viadotto.