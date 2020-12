Mercato, il Prefetto incalza Festa: "Trovi un'area" L'invito del rappresentante di Governo a una soluzione condivisa

Sul mercato sospeso e le fibrillazioni in consiglio comunale ora interviene il prefetto di Avellino. Palazzo di Governo a breve convocherà le parti per trovare una soluzione e ripristinare la fiera bisettimanale perchè bisogna tutelare tante famiglie in difficoltà ormai da un anno.

“Abbiamo sempre dimostrato di avere grande disponibilità per avviare tavoli di confronto - ha dichiarato Paola Spena a margine delle celebrazioni per Santa Barbara - C’è sicuramente la necessità di un ulteriore confronto anche per cercare di venire incontro a famiglie che ora sono in difficoltà. Spero che si possa trovare in un luogo che l’amministrazione comunale ha competenza di individuare, una soluzione”.

E anche sullo scontro in consiglio comunale, dove la minoranza ha abbandonato le commissioni, la Spena chiede spirito di coesione tra le istituzioni.

“C’è un momento di grande frizione. Naturalmente le minoranze hanno delle prerogative, la maggioranza in questa fase vive anche in difficoltà. E’ un momento in cui le istituzioni devono cercare di fare corpo unico al di là delle differenze di ciascuno. Cercherò di incontrarli”.