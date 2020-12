Ariano, i vigili del fuoco onorano la patrona Santa Barbara Celebrazione nella chiesa arianese dedicata alla protettrice dei pompieri

Una celebrazione sottotono ma ugualmente sentita, quella che ha visto radunati dinanzi alla loro patrona, i vigili del fuoco del distaccamento arianese. E anche quest'anno come da tradizione ormai, il luogo prescelto è stato la chiesa di Santa Barbara. E' qui che si sono radunati nella preghiera uomini e donne appartenenti alla grande famiglia dei caschi rossi della città del tricolle. Una squadra straordinaria, tra le più attive in Campania in forza dal 2006 e che oggi conta ben 30 iscritti.

Una liturgia, celebrata dal parroco Don Ottone Morra in segno di vicinanza alla popolazione arianese colpita dal flagello della pandemia, sia in termini di contagi e vittime che sotto l'aspetto economico.

La vera faccia del volontariato, angeli del soccorso impegnati in prima linea in un territorio vasto e articolato, al confine tra il sannio e il foggiano. Dal parroco di Santa Barbara, parole di elogio ai giovani vigili per il grande lavoro svolto fino ad oggi, in un territorio crocevia e strategico. E nello stesso tempo l'appello rivolto a tutti, a non abbassare la guardia. Al termine della celebrazione è stato benedetto il mezzo all'avanguardia in dotazione ai volontari arianesi.