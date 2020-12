Covid, choc al Moscati: muore la 17enne di Avella Chiara aveva gravi patologie congenite

Non ce l’ha fatta Chiara, la giovanissima paziente di Avella ricoverata in terapia intensiva. La 17enne, positiva al nuovo Coronavirus e affetta da gravi patologie congenite, è deceduta poco fa al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove era ricoverata dal 23 novembre scorso. Distrutta la comunità avellana. A lei si aggiungono nelle ultime ore altri tre morti: non ce l'hanno fatta a vincere la loro battaglia contro il Covid un 82enne di Pago Vallo Lauro, da quasi un mese in terapia intensiva, una 74enne di Parolise e un 82enne di Montoro.