Ariano, contagi circoscritti ma riaprire le scuole è dannoso Il direttore del dipartimento di prevenzione Asl elogia l'impegno dell'amministrazione comunale

Contagi circoscritti, grande senso di responsabilità e sinergia tra le varie istituzioni. Il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asl di Avellino Onofrio Manzi promuove Ariano. Il territorio sottoposto ad una capillare attività di prevenzione risulta essere al momento tra i più sicuri in Irpinia.

"Va dato atto - ha affermato Manzi - al grande impegno della popolazione unito alla sinergia che abbiamo avuto in questi mesi con il sindaco e l'amministrazione comunale. Con questo non voglio sminuire l'impegno profuso dall'ex commissario straordinario Silvana D'Agostino, persona straordinaria che ha mostrato grande professionalità ma il ruolo di un'amministrazione locale è fondamentale su un territorio e qui ad Ariano in modo particolare posso confermare che c'è stato un grande segnale di efficienza. Ecco perchè ho accettato con piacere di essere ancora una volta presente ad una riunione operativa.

Al Coc tenutosi oggi nella sala convegni del museo della ceramica di palazzo Forte, fortemente voluto dall'assessore alla pubblica istruzione Michela Cardinale insieme al sindaco Enrico Franza, presenti gli assessori Carmine Grasso e Pasqualino Molinario favorevoli entrambi alla riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia e attivamente in prima linea nella duplice veste di medici e amministratori. In sala anche l'assessore Antonio Ninfadoro il quale ha rivolto un invito a rafforzare il sistema di prevenzione all'interno delle aule scolastiche durante le lezioni e il consigliere comunale Giuseppe Albanese, oltre ai dirigenti scolastici, forze dell'ordine (presente polizia municipale, guardia di finanza e carabinieri) e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e protezione civile. Tutti concordi sulla riapertura delle attività scolastiche in presenza direttamente a gennaio dopo la pausa natalizia.

"Credo che sia stato fondamentale affrontare sin da subito il problema di una eventuale ripresa in presenza dell'attività didattica - ha affermato l'assessore Michela Cardinale - ritengo che i ragazzi siano il nostro patrimonio, il nostro domani. Ma per poter garantire un rientro sicuro a scuola, bisogna adottate, tutte le misure necessarie. Nel momento in cui si mettono insieme tutti i dati e vi è una situazione chiara di quelli che sono i reali contagi allora possiamo garantire un rientro sicuro e totale. Ma dato che con gli attori principali, è emerso che al momento queste condizioni, non ci sono, ne prendiamo atto e utilizzeremo questi giorni per far si che a gennaio effettivamente ci possa essere un ritorno dei ragazzi a scuola in totale sicurezza."

E dai dirigenti scolastici di Cardito e Martiri un messaggio chiaro ai genitori ed in modo particolare alle mamme: "Evitate le lunghe chiacchierate e assembramenti davanti alle scuole negli orari di entrata e uscita degli alunni. Sono comportamenti intollerabili che non ci aiutano. I problemi che registriamo riguardano più l'esterno che l'interno dove gli alunni invece mostrano un maggiore senso di responsabilità."

E dal dirigente scolastico Marco De Prospo l'invito pubblico alle forze dell'ordine ad intervenire ed eventualmente sanzionare una negazionista Covid presente nel suo istituto che sta arrecando non pochi problemi.