"Natale è": il regalo di Mario Bi per medici e infermieri "Sono angeli ed eroi che hanno perso la vita per la nostra salute"

Uscirà l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, l'ultimo singolo di Mario Vitale, in arte Mario Bi. 'Natale è', è appunto l'ultimo lavoro musicale del poliedrico cantautore di Grottaminarda. Un omaggio a medici e operatori sanitari irpini da un anno impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19. "Sono angelo e sono eroi- spiega l'artista- che hanno perso la vita per la nostra salute. Credo sia doveroso ricordarli in occasione del Natale". Ed è il primo, e si spera, anche l'ultimo Natale in piena pandemia.

Una festa dimezzata e ridimensionata dalle restrizioni per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Mario Bi, da sempre sensibile alle tematiche sociali, ha composto il brano con la mano sul cuore. La sonorità è quella più congeniale all'artista ufitano da mesi in stand by, e quindi lontano dal suo pubblico, ma comunque impegnato sui social in una produzione artistica dedicata all'attualità. Una sonorità orecchiabile che arriva dritta al cuore, com'è nello stile di Mario Bi, guitto delle feste di piazza e di quelle private. "In questo momento c'è bisogno come mai di infondere speranza- racconta sempre il cantautore-, speranza nella fine della pandemia che ha segnato e condizionato le nostre vite, le nostre abitudini. E' stato un anno indimenticabile: mai nessuno immaginava uno scenario così devastante".

Con questa hit Mario Bi conta di fare, come sempre, centro e soprattutto breccia nel cuore dei suoi fans e in quello dei destinatari del suo messaggio di amore e di speranza in un mondo migliore.