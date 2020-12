Domani si torna in classe, il sindaco Festa decide oggi Ancora in attesa di decisioni del primo cittadino di Avellino

Il governatore Vincenzo De Luca ieri ha dato il via libera al rientro in classe fino alla seconda elementare. Ma il primo cittadino di Avellino Gianluca che rinuncia pure alla consueta diretta settimanale del lunedì sera, lascia in ansia migliaia di genitori in attesa di una sua decisione.

L’unica indiscrezione che filtra riguarda la possibilità che va verso la conferma della chiusura delle elementari, lasciando aperti solo gli asili. Ma in entrambi i casi non c’è alcuna conferma, perché la decisione ufficiale non è ancora presa. Nei giorni scorsi, lo stesso Festa ha sostenuto di non ritenere logica l’apertura delle sole prime elementari, mostrandosi favorevole a riaprirle sì, ma fino alla quinta. Dunque, la possibilità di una proroga della sospensione resta alta. E, dunque, i genitori sono in attesa insieme ai dirigenti scolastici.