Una tombolata della solidarietà sulla piattaforma Meet L'iniziativa organizzata dai cittadini in movimento

"Ai commercianti ed imprenditori chiediamo solo l’omaggio di un prodotto da utilizzare come premio, inserendo nella locandina il logo dell’azienda e del commerciante. I premi dovranno essere ritirati presso il negozio o l’azienda sponsor.

Questo dovrà servire da stimolo per effettuare gli acquisti presso i commercianti e gli imprenditori locali. In tal modo si riscoprirà la gioia del contatto, aiutando anche un commercio di vicinato in piena crisi.

Allo stesso tempo vorremmo essere accanto ai cittadini che hanno perso la gioia del contatto. Per questo motivo, utilizzando la piattaforma Meet, abbiamo pensato di organizzare una tombolata della solidarietà per la città e la provincia di Avellino. Ai partecipanti chiediamo, solo, una donazione volontaria da effettuare, direttamente, al presidente dell’associazione “Il Rifugio di Camilla”.

L’associazione si occupa degli animali abbandonati e dona loro cure ed un pasto caldo.Ci farebbe piacere anche un sostegno della stampa e di quanti hanno a cuore la città di Avellino e la sua provincia. Durante la serata ci saranno eventi offerti da artisti della provincia e la consegna di menzioni speciali."