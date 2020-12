Unarma: presentato il calendario 2021 Soddisfatti i segretari provinciali di Avellino Giuseppe Possidente e Massimiliano Lo Priore

Unarma, lo storico sindacato dei carabinieri, stupisce ancora e questa volta lo fa presentando il calendario 2021, il primo della sua storia.

Un progetto che consolida la fantastica realtà che oggi è diventata Unarma, ben spiegato dal segretario generale nazionale Antonio Nicolosi:

"L'attesa è giunta al termine! e con grande soddisfazione siamo pronti a presentarvi un nuovo progetto, il calendario di Unarma. Tutti ci auguriamo che il 2021 possa essere un anno diverso, un anno ricco di soddisfazioni in grado di ricompensare tutti i sacrifici che, direttamente o indirettamente, abbiamo dovuto sopportare.

Il 2020 non è stato un anno facile. Ci siamo ritrovati a dover combattere con un nemico invisibile, sconosciuto. Un nemico infimo, in grado di portarci via anche gli affetti più cari. Ciononostante abbiamo dimostrato di saper reagire con grande caparbietà e di fare gruppo. L’anno che verrà sarà diverso: sarà un anno ricco di soddisfazioni che vedrà il consolidamento e la crescita della realtà sindacale anche nella compagine militare. sarà l’anno del riscatto!

Vi invitiamo ad intraprendere questo magnifico viaggio con noi. Vi accorgerete, pagina dopo pagina, che fantastica realtà è diventata Unarma. Non ci soffermeremo a raccontarvi le novità, le scoprirete sfogliando il nostro calendario.

L’auspicio è quello di poter regalare un momento di serenità a tutti coloro che investono grande fiducia nella nostra associazione sindacale. E per concludere, citiamo le splendide parole pronunciate dall’onorevole Aldo Moro in sede di assemblea costituente: "non è pensabile che la gerarchia militare soffochi la dignità della persona umana, come troppe volte è accaduto attraverso il regolamento di disciplina”.

Della stessa opinione il segretario regionale Unarma della Regione Campania Emilio Taiani, il quale esprime grande soddisfazione sulla ben riuscita del Calendario 2021 definendolo semplicemente “fantastico”.

La soddisfazione dei segretari provinciali di Avellino Giuseppe Possidente e Massimiliano Lo Priore: "Ci associamo alla dichiarazione del nostro segretario nazionale Antonio Nicolosi il quale, anche in questa occasione, con sensibilità e intelligenza, ha saputo cogliere e esternare il pensiero di tutti noi.

Il Calendario Unarma 2021, frutto di un insieme di idee che ci piace definire con il termine "Unarma Project", vuole raccontare un periodo buio della nostra storia, che ci vede ancora oggi confrontare e combattere contro un nemico invisibile che presto sconfiggeremo, ma che segnerà per sempre le nostre coscienze. Nel contempo vogliamo raccontare l’ormai consolidata e crescente realtà sindacale militare, un traguardo storico, fino a ieri impensabile!

Un calendario ironico, simpatico, significativo nei contenuti, capace di regalare anche qualche sorriso in questo tragico momento.

Un’idea frutto della segreteria di Avellino, materializzata grazie alla supervisione e collaborazione di tutta la dirigenza nazionale.

Un ringraziamento va anche a tutti quelli che “ci hanno messo la faccia”, che hanno contribuito alla stesura dei testi, che hanno dato il loro supporto fattivo nella realizzazione, tra cui la tipografia Tipolitoelle srl di Frigento e il vignettista Enrico Ferrante.

Prepariamoci ad un anno di rinascita, ricco di soddisfazioni, che dia nuova linfa vitale a tutti noi per continuare in questo ambizioso progetto sindacale. Come scritto in copertina scriviamo la storia, Unarma c'è."