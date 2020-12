Festa lascia chiuse le scuole: si torna in classe a gennaio Il sindaco: "La priorità è la salute dei nostri bimbi"

Il sindaco Festa lascia le scuole chiuse ad Avellino. L'annuncio con una diretta facebook in questi minuti. “Una scelta non semplice, perché riguarda i bambini, le famiglie e i loro equilibri. Ho visitato parecchie famiglie di questa città, a cui abbiamo consegnato alloggi popolari, e vedere i bambini dinanzi ai computer a fare dad anche in prima elementare, è una scena che non si dimentica. Da una parte c’è il diritto all’istruzione, dall’altra quello alla salute. Bisogna evitare tifoserie. Non c’è una scelta giusta o sbagliata, ma quella più giusta da fare per i nostri figli. nelle ultime settimane c’è stato un aumento di casi, i dati Asl non mi consegnano una diminuzione di percentuale positivi-tamponi, anzi quindi la scelta più giusta, anche se la prendo a malincuore, è lasciare le scuole chiuse, sia la scuola dell’infanzia che i primi due anni delle elementari. L'obiettivo è riaprire in sicurezza a gennaio".