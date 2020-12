Maraia: la questioni del territorio sul tavolo della Regione In primo piano il tema delle infrastrutture nelle aree interne

Un incontro molto proficuo quello tenuto dal deputato arianese Generoso Maraia e il delegato alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Campania Luca Cascone. Discussi e affrontati diversi argomenti di rilievo.

"Innanzitutto il capitolo viabilità in Campania e in particolar modo della Manna Camporeale per trovare una soluzione ad un'opera ferma da troppo tempo. Abbiamo poi parlato anche dei problemi relativi alla Lioni-Grottaminarda, all'interno di un progetto più vasto, quello della Contursi - Termoli e ripreso un ragionamento che stiamo seguendo su gli ordini della Regione Campania in merito agli autobus prodotti dall'industria italiana autobus.

Questo incontro segue un confronto avuto anche con Anas qualche giorno fà, con l'amministratore delegato Massimo Simonini, proprio per affrontare questi temi prima a livello nazionale, poi regionale e nei prossimi giorni in provincia con il Presidente Biancardi."