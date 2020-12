Aree interne nella morsa della povertà a causa della pandemia Domenica 13 dicembre raccolta di panettoni nelle parrocchie della diocesi di Ariano-Lacedonia

Aree interne nella morsa della povertà a causa della pandemia. Numeri allarmanti in Irpinia. Scende in campo la Caritas nella diocesi di Ariano-Lacedonia con una raccolta straordinaria di panettoni in vista del Natale.

Miracolo di Natale. E’ stata battezzata così la raccolta di panettoni che coinvolgerà l’intera diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia in questo periodo difficile segnato dalla Pandemia. In prima linea la caritas diocesana guidata in maniera scrupolosa da don Rosario Paoletti.

"Domenica 13 dicembre, ognuno potrà portare un panettone nelle varie parrocchie, da poter distribuire alle famiglie bisognose. Gli altri anni ci avevano pensato le varie aziende, ma la pandemia purtroppo ha bloccato anche le donazioni."

Un natale diverso dagli altri e in molti ambienti tristissimo, una condizione di estrema povertà aggravata ulteriormente dall’emergenza Covid-19. Nella diocesi di Ariano-Lacedonia la povertà ha raggiunto purtroppo livelli altissimi, intorno al 45%. Ci sono persone in forte difficoltà che non riescono a pagare bollette e in molti casi neppure a mettere un piatto a tavola.