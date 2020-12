Scuola, Tar da’ ragione ai genitori: il sindaco deve riaprire Il ricorso presentato dall'avvocato La Sala

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto l'istanza presentata dall'avvocato Gianpaolo La Sala su delega di alcuni genitori che si opponevano all'ordinanza del sindaco Gianluca Festa per la chiusura delle scuole. Il tar accoglie dunque la richiesta per

"l’immediata sospensione degli effetti dell’ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica n. 1366 dell’8/12/2020, emanata ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale il Sindaco del comune di Avellino ha disposto la sospensione dell’attività in presenza della scuola dell’infanzia, della prima e della seconda classe delle scuole primarie dal 9/12/2020 al 22/12/2020 incluso.

Ritenuto, in conclusione, che l’istanza in esame sia fondata e meriti accoglimento;

P.Q.M. Accoglie la suindicata istanza