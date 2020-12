Scuole, dopo il Tar Festa pronto a riaprirle La data dovrebbe essere quella di lunedì 14 dicembre

Dopo la pronuncia del Tar di Salerno che ha accolto l'istanza dell'avvocato Gianpaolo La Sala il sindaco Gianluca Festa è pronto a riaprire le scuole ad Avellino. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera alla ripresa della didattica in presenza per asili, prime e seconde elementari. Dunque il primo cittadino si dovrebbe "arrendere" alla testardaggine dei genitori che hanno intrapreso la battaglia legale per ripristinare la lezione tra i banchi dei loro figli. A Palazzo di Città ufficialmente bocche cucite ma dalle indiscrezioni che trapelano non arriverà nessuna nuova ordinanza più dettagliata nelle motivazioni nè tantomeno il ricorso d'urgenza. Resta da capire quando le scuole saranno pronte in termini di sicurezza per accogliere i piccoli alunni, verosimilmente si ipotizza la data di lunedi 14 dicembre.