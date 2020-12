Disabili, piani stanziati dalla regione: richiesta chiarimenti Il coordinatore Mid Giovanni Esposito scrive all'assessore Lucia Fortini

"Gentilissima assessore, a scriverle il coordinatore Regione Campania del Mid movimento italiano disabili in rappresentanza di tutto il coordinamento campano. Le scrivo, dopo aver ascoltato la dichiarazione chiara del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca il quale ha annunciato una ripartizione dei fondi destinati per un importo di circa 48 milioni di euro agli ambiti territoriali dei piani di zona sociale Campani."

Così il coordinatore Mid Giovanni Esposito in una lettera indirizzata all'assessore Lucia Fortini.

"Le chiedo in che modo questi saranno ripartiti ai vari ambiti a disposizione delle fasce deboli dei vari comuni delle provincie della Regione. Ho necessità di queste informazioni per fornire risposte chiare agli utenti che si rivolgono a noi in quanto è dover mio ricordarle che il Mid che rappresento è un associazione socio culturale di politica sociale e della disabilità per l’affermazione dei diritti dei disabili iscritti ai nostri coordinamenti estesi su tutto il vasto territorio della Campania. Vi ringrazio della gentilezza e disponibilità nel prendere in considerazione la presente istanza che per conoscenza viene trasmessa anche al garante regionale della disabilità Paolo Colombo."