Anziana di Villamaina muore nell'area Covid ad Ariano E' la vittima numero 36 dall'inizio di novembre nella struttura sanitaria arianese

Non ce l'ha fatta una 90enne di Villamaina ricoverata in area covid all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. E' la vittima numero 36 dall'inizio di novembre nella struttura sanitaria arianese.

Questa la situazione attuale. Nel polo ospedaliero Frangipane risultano ricoverati:1 pazienti su 7 posti letto in terapia intensiva, 7 su 12 posti letto in Medicina covid, 19 in area covid, di cui 13 su 16 posti letto in medicina e 6 su 10 posti letto in sub intensiva.