Ariano, Confcommercio plaude all'amministrazione Franza "Compra dal tuo commerciante sotto casa e fai vivere la città"

Compra locale, vivi la comunità. Confcommercio Ariano plaude a nome dei propri associati alla bella iniziativa dell'amministrazione comunale e nel contempo invita i consumatori con un proprio claim: “Compra dal tuo commerciante sotto casa e fai vivere la città”.

La funzione dei negozi sotto casa

«In un momento di difficoltà per tutti i cittadini e, soprattutto, per i commercianti - spiega il presidente della Confcommercio Ariano, Nicola Grasso - ci è sembrato più che opportuno, addirittura doveroso, ricordare che il negozio di vicinato assolve ad una funzione economica, d’accordo, ma soprattutto sociale. Lo abbiamo visto nella primavera scorsa quando i negozi del comparto alimentare sono ritornati ad essere centrali nella quotidianità perché vissuti come più sicuri e meno affollati, più disponibili in termini di servizio e decisamente più di qualità, e lo stiamo rivedendo in queste settimane di fortissima apprensione per la salute fisica ed economica della nostra gente».

L'importanza dei negozi

«Comprare nel negozio sotto casa - conclude Grasso - ha una doppia valenza: aiuta le imprese che operano nel territorio, ma aiuta anche città e centri più piccoli a mantenere un equilibrio, una socialità, un rapporto tra le persone che, forse, troppo in fretta abbiamo archiviato tra le nostre abitudini e che invece vanno ripresi.

Apprezziamo inoltre la campagna pubblicitaria del nostro Comune che intende rappresentare la propria vicinanza ai commercianti della città, lanciando una forte segnale di sensibilizzazione e invitando i cittadini a limitare gli acquisti on line, preferendo l’acquisto nelle attività del territorio, colpite dalle ordinanze regionali di zona rossa durante la prima ondata della pandemia e che si è trova ad affrontare grandi difficoltà economiche e sociali che speriamo possano essere ristorate con adeguati misure economiche che il prossimo consiglio comunale è chiamato a deliberare con velocità ed equità come andremo a rappresentare all’assessore Antonio Ninfadoro nell’incontro della prossima settimana». Foto Ariano dall'alto Francesco Lops.