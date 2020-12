Lutto al Moscati. Addio al dottore Golia D'Augè Dirigente medico di Medicina Nucleare in pensione aveva 67 anni. Rosato: ho perso un amico

Si terranno domani, alle ore 12, nella chiesa di San Ciro ad Avellino i funerali del dottore Raffaele Golia D'Augé, dirigente in pensione dell'unità operativa di Medicina Nucleare dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Il dottore Golia, Lello per gli amici, è morto oggi dopo aver combattuto alungo contro un male incurabile, a soli 67 anni. La notizia si è rapidamente diffusa in città, tra i reparti del nosocomio avellinese, dove il dottore Golia viene ricordato con grande rispetto e affetto da tutti.

Medico appassionato, ricercatore caparbio e grande innovatore nella medicina nucleare, che tanto ha fatto e dato nell'ospedale di Avellino, aveva lasciato il suo lavoro 5 anni fa, per motivi di salute. "Ho perso un amico - racconta il già direttore generale del Moscati, Giuseppe Rosato -. Sono stato il suo ultimo manager quando è andato in pensione. Determinazione, signorilità e intelligenza acuta le qualità che hanno contraddistinto l'uomo e il professionista. Ricordo con emozione gli anni in cui con il dottore Manzi e Miletto, Lello ha lavorato senza risparmiarsi per costruire una realtà vera, solida e di avanguardia nel reparto di medicina Nucleare. Tanti i traguardi raggiunti insieme ai suoi colleghi con appassionato senso di condivisione, volontà e amicizia. Abbiamo perso un amico vero, un dottore nel senso autentico del termine, una persona di grande animo ed umanità".

Addolorato anche il senologo Carlo Iannace ricorda l'eleganza e disponibilità del collega. "Se ne va uno di noi, un medico vero sempre disponibile e pronto ad aiutare tutti. Siamo tutti addolorati è un lutto che ci colpisce al cuore. Del dottore Golia, di Lello resta nei nostri cuori il ricordo di un uomo elegante, di un medico appassionato, sempre animato da sentimenti forti e veri".