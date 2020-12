"Ho un desiderio grande: conoscere mia madre" La richiesta di aiuto di una donna irpina da Runnemede, nel New Jersey

"Ho un desiderio grande, quello di conoscere mia madre, sperando che sia ancora in vita, o magari qualcuno della famiglia che avrà sentito parlare di me.”

La richiesta di aiuto arriva da Runnemede, nel New Jersey. E’ qui che risiede Tecla Biceri, nata ad Avellino il 29 dicembre 1959 e successivamente adottata, dopo un periodo trascorso in un convento. Oggi Tecla di anni ne ha 61. Ha una meravigliosa famiglia, non cerca nulla, la sua voglia è solo quella di conoscere le sue origini e di abbracciare quella donna che l’ha messa al mondo, pur essendo così distante da lei.

Con l’aiuto di qualche amico a distanza è riuscita in qualche modo a reperire notizie che al momento però risultano frammentarie. Questo che vedete nella foto è il certificato di battesimo a firma dell'allora parroco don Nicola Giuliano.

Si cerca Maria Dotolo, il cui cognome però potrebbe essere Totolo o Dotoli residente ad Ariano Irpino o comuni limitrofi, come pure, non si escluderebbe anche l’hinterland avellinese.

Per eventuali contatti 329.1912951. Tecla non ha mai perso la speranza nel corso degli anni. Donna umile e semplice come lo è tutta la sua famiglia. E chissà che attraverso questo articolo, non possiamo portarle fortuna in questo Natale ormai alle porte.