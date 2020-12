Ariano sotto i riflettori nazionali con la stazione Hirpinia Un patrimonio del mezzogiorno e delle aree interne. Famiglietti plaude all'iniziativa di Leone

La Stazione Hirpinia che sorgerà ad Ariano è l’unico progetto già appaltato che l’Italia può presentare in commissione europea.

Un patrimonio del mezzogiorno e delle aree interne. Il cantiere è ben strutturato e da gennaio i lavori entreranno nel vivo. Pianificare lo sviluppo intorno a quest’opera, che rappresenta una grossa occasione per il territorio, forse l’ultima è indispensabile.

“Bene ha fatto il presidente della Comunità Montana Ufita Giuseppe Leone - secondo l’ex deputato e già sindaco di Frigento Luigi Famiglietti- a cedere in fitto la struttura di località Casone, come base logistica ed operativa.

Credo che sia stata una scelta intelligente, cogliere questa occasione. Dare in fitto la struttura alla società che sta costruendo la rete ferroviaria, significa comunque mantenere un introito per la comunità montana, le cui casse non sono sicuramente floride e nello stesso tempo ristrutturare quel complesso che certamente un giorno, quando sarà pronta la stazione, potrà effettivamente rappresentare un polo di sviluppo del territorio, di attrazione mediante anche ulteriori investimenti. Una scelta giusta. E’ importante che vi sia una grande attenzione in questo momento su quest’opera. Noto con piacere che anche la comunità di Ariano, da questo punto di vista si è svegliata.

Serve uno slancio maggiore da parte dei comuni che insistono sull’area. Vedo la giusta determinazione da parte del sindaco di Ariano e questo è un segnale davvero positivo. Mettiamo da parte le polemiche, il periodo è già difficile a causa dell’emergenza Covid. Bisogna rimboccarsi le maniche tutti e capire che stiamo davvero giocando una partita importante. E’ una grossa occasione per questo territorio, forse l’ultima.”