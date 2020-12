Bustoni di immondizia e lavatrici, degrado a contrada Scrofeta Continuano i disagi in città per la mancanza dell'isola ecologica

Con l'isola ecologica ancora ferma al palo proliferano le mini discariche a cielo aperto ad Avellino. E sono le periferie quelle maggiormente prese di mira dai furbetti dei rifiuti. Solo qualche settimana vi avevamo documentato divani e mobili nei pressi dell'isochimica oggi invece l'sos città ci porta a contrada Scrofeta, zona Picarelli.

Sul ponte dell'autostrada sono comparsi, da qualche giorno, bustoni colmi di immondizia e anche una lavatrice nel bel mezzo di terreni coltivati a nocciole e villini ben curati.

Monta la rabbia dei residenti. "Qui periodicamente spunta qualche discarica che poi via via diventa sempre più estesa - raccontano - Ci troviamo di tutto: vengono da fuori per scaricare indisturbati, forti del fatto che qui siamo in una zona isolata e non ci sono telecamere. L'appello è agli amministratori: che accelerino con l'isola ecologica e si ritorni alla normalità con il trasferimento nell'area dell'ex Cecchini. La città, sindaco, è fatta anche di periferie dove la gente vive in casa singole e paga tasse anche onerose sulla spazzatura. Ecco perchè deve essere garantito il servizio di raccolta degli imgombranti. Con la soppressione dell'area a Campo Genova i tempi di attesa sono troppo lunghi e senza isola ecologica i cittadini sono tentati da un incivile pratica del fai da te, scaricando nelle strade isolate di campagna."