Un Natale di ciotole piene per tutti i randagi: donate Il gesto affettuoso di Ernesto Panariello e il grande cuore della Gadit

Scatolette, crocchette ed antiparassitari per i cani più bisognosi. Un gesto di solidarietà in vista delle festività natalizie per gli amici a quattro zampe spesso abbandonati a se stessi lungo le strade. A comunicarlo è il presidente comunale e provinciale Antonio Pepe della Gadit, guardie ambientali d’Italia, sezione di Avellino.

"Siamo stati contattati da Ernesto Panariello, titolare dell’azienda Emporio Natura srl di Avellino, il quale ha voluto donare in prossimità del Natale scatolette, crocchette ed antiparassitari per i cani più bisognosi. Abbiamo subito accolto di buon grado il gesto a favore dei nostri amici a quattro zampe organizzando il ritiro e la consegna di questo omaggio natalizio con le nostre guardie zoofile. Questo dono che può riempire tante ciotole, verrà destinato ad un rifugio di cani randagi.

Un gesto concreto e ricco di generosità che evidenzia l’importanza dell’amore verso i nostri amici a quattro zampe e ci ricorda che in questo periodo è natale per tutti. Ringraziamo ancora una volta Emporio Natura, per questa donazione. La Gadit augura un Natale di ciotole piene a tutti i randagi."