Natale e solidarietà nel ricordo del Vescovo Antonio Forte L'appello della Caritas alle famiglie

"Il Natale è un incontro: non solo una ricorrenza temporale oppure un ricordo di qualcosa bella. Il Natale è di più. Noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. Dunque nel periodo dell’Avvento camminiamo per incontrarlo. Incontrarlo con il cuore, con la vita, incontrarlo vivente, come lui è, incontrarlo con fede. Papa Francesco." E' il monito della Caritas di Avellino.

"Nell’ambito delle iniziative promosse per questo periodo Natalizio e di feste la Caritas diocesana, sulla scia dello stile di Mons. Antonio Forte - Vescovo, a cui è intitolata la Casa della fraternità mensa - dormitorio e la Cittadella della carità, invita le famiglie della diocesi ad offrire il costo di un pranzo natalizio ad un povero

immaginario seduto alla tavola del proprio nucleo familiare.

In questo periodo ci siamo organizzati per far arrivare a casa delle persone bisognose il necessario per la cena con l’iniziativa “Nessuno resti solo” - la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno come segno di fraternità e di speranza. Siamo certi di una forte testimonianza di carità e di fraternità; con l’occasione il

Vescovo Arturo e la direzione Caritas augurano un Santo Natale."