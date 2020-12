Maraia con la Raggi a Roma davanti all'albero della speranza Possibilità di nuovi ordini alla IIA di Flumeri da parte della capitale

"Una bellissima manifestazione, simbolo di speranza e di rinascita in questo periodo incerto per via del Covid.

Questo incontro è stato occasione anche per confrontarmi con la sindaca di Roma, Virginia Raggi che mi ha chiesto come stavano gli operai dell'Industria Italiana Autobus e come procedevano i lavori per la consegna degli 550 autobus prodotti a Flumeri per la Capitale.

È stata mia premura metterla al corrente che stanno lavorando alacremente per rispettare la commessa." E' quanto afferma il deputato arianese Generoso Maraia.

"Ci siamo dati appuntamento per rivederci subito dopo le feste per approfondire la possibilità di nuovi ordini. Ringrazio la sindaca per la disponibilità al dialogo molto proficuo tenuto ieri sera. Infine, ma non per ultimi, ringrazio Confesercenti per aver organizzato questa bellissima manifestazione, per me è stato un piacere esserci e aver fatto da collegamento con l'amministratore Capitolina.

"Oggi è domani ci saranno 2 giorni di intenso lavoro - continua Maraia - si apriranno 12 tavoli tematici coordinati dai facilitatori tematici del MoVimento 5 Stelle. Appuntamenti digitali degli Stati Generali.

Obbiettivo: aggiornare e rinnovare l'agenda politica del MoVimento 5 Stelle attraverso la partecipazione di tutti. Oggi sarò il moderatore restitutore dei tavoli delle stanze che verranno attivate all'interno del Tavolo Trasporti e infrastrutture."