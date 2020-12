Covid, al Moscati muore 76enne di Montoro Ieri era toccato a un'anziana di Flumeri

Dopo giorni di relativa tregua, due morti in due giorni all'ospedale Moscati. È deceduta questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera di Avellino, una 76enne di Montoro. La donna era ricoverata dal 30 novembre scorso in terapia sub intensiva ed era stata intubata il 3 dicembre. Restano 8 i pazienti in terapia intensiva alla Città Ospedaliera di Contrada Amoretta.